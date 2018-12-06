بعد ظهوره في "إيديكس - 2018"... مواصفات سلاح "البراق" الباكستاني (صور)

عرضت باكستان أسلحة مصنعة محليا في معرض "إيديكس 2018"، الذي اختتم فعالياته، أمس الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن بين الأسلحة الباكستانية سلاح "البراق"، وهو طائرة دون طيار صناعة محلية، تم إنتاجها عام 2015، وتعمل في الجيش الباكستاني حاليا.

وأنتجت باكستان 45 طائرة من هذا النوع، يصل طول الطائرة إلى 7 أمتار، وعرض أجنحتها 9 أمتار، وارتفاعها متران، ويصل وزنها بدون تسليح إلى 500 كغم، وبعد تجهيزها للقتال يصل وزنها إلى ألف كغم.

وتصل سرعة الطائرة إلى 215 كم/ ساعة، ويتجاوز مداها ألف كم، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7500 متر، بحسب أحد العارضين في الجناح الباكستاني بمعرض "إيديكس 2018" للدفاع، مشيرا إلى أن الطائرة تحمل صواريخ "جو — أرض" موجهة بالليزر، يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية.

واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، أمس الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

© Sputnik . Alaa Almotairy طائرة البراق الباكستانية في إيديكس 2018

وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.