تسجيل
19:20 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    طائرة البراق الباكستانية في إيديكس 2018

    بعد ظهوره في "إيديكس - 2018"... مواصفات سلاح "البراق" الباكستاني (صور)

    © Sputnik . Alaa Almotairy
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عرضت باكستان أسلحة مصنعة محليا في معرض "إيديكس 2018"، الذي اختتم فعالياته، أمس الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول.

    التمساح المصري
    © Sputnik . alaa elmetery
    منظم "إيديكس 2018" لـ"سبوتنيك": الأسلحة المصرية أدهشت الزوار
    ومن بين الأسلحة الباكستانية سلاح "البراق"، وهو طائرة دون طيار صناعة محلية، تم إنتاجها عام 2015، وتعمل في الجيش الباكستاني حاليا.

    وأنتجت باكستان 45 طائرة من هذا النوع، يصل طول الطائرة إلى 7 أمتار، وعرض أجنحتها 9 أمتار، وارتفاعها متران، ويصل وزنها بدون تسليح إلى 500 كغم، وبعد تجهيزها للقتال يصل وزنها إلى ألف كغم.

    وتصل سرعة الطائرة إلى 215 كم/ ساعة، ويتجاوز مداها ألف كم، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7500 متر، بحسب أحد العارضين في الجناح الباكستاني بمعرض "إيديكس 2018" للدفاع، مشيرا إلى أن الطائرة تحمل صواريخ "جو — أرض" موجهة بالليزر، يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية.

    واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، أمس الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

    طائرة البراق الباكستانية في إيديكس 2018
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    طائرة البراق الباكستانية في إيديكس 2018

    وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

    انظر أيضا:

    مفاجأة "إيديكس 2018"...دولة عربية تعرض قمرة قيادة الطائرة "بي 250" (صناعة محلية)
    السلاح الروسي يتفوق... غواصة "الديزل" العملاقة في "إيديكس 2018"
    لقاءات وزير الدفاع المصري في "إيديكس 2018"
    رئيس هيئة التسليح المصرية لـ"سبوتنيك": المشاركة الدولية في "إيديكس 2018" تخطت الحسابات
    منظم "إيديكس 2018" لـ"سبوتنيك": الأسلحة المصرية أدهشت الزوار
    "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2018" (صور)
    بعد مشاركة عالمية واسعة... هكذا ودعت مصر زوار "إيديكس 2018" (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السلاح, طائرة دون طيار, أخبار باكستان, معرض إيديكس 2018, الحرب الجوية, الجيش الباكستاني, باكستان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشروع معماري لمحطة كهرباء Länsisalmi في فنلندا، الذي فاز في فئة مشروع المباني المكتملة للطاقة الانتاجية وإعادة التدوير
    جوائز أوسكار لأفضل المباني لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك