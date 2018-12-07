"سبوتنيك" ترصد الرافال المصرية داخل قاعات "إيديكس 2018" (صور)

عرضت مصر العديد من الأسلحة داخل أجنحة خاصة بها، بعضها منتج مصري، وأخرى إنتاج شركات أجنبية، لكنها تعمل في الجيش المصري.

ومن بين تلك الأسلحة طائرات الرافال، التي تم عرضها في جناح "رافال" داخل المعرض، الذي شمل طائرات أخرى من إنتاج الشركة مثل "الميراج 2000".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab سبوتنيك في جناح الرافال بمعرض إيديكس 2018

واعتمدت طريقة عرض الرافال على استخدام نماذج مصغرة تجسم تفاصيل الطائرة بدقة حتى تكون صالحة للعرض داخل قاعات "إيديكس 2018".

وحصلت مصر على أكثر من 10 طائرات حربية من طراز "رافال" منذ 2015، ضمن صفقة مشتركة بين الدولتين تحصل بموجبها مصر على 24 طائرة من هذا النوع.

© Sputnik . Alaa Almotairy جناح رافال في إيديكس 2018

واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، الأربعاء 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

الرافال المصرية في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

الرافال المصرية في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

الرافال المصرية في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

جناح رافال في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy 1 / 4 © Sputnik . Alaa Almotairy الرافال المصرية في إيديكس 2018

وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.