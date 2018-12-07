اختبار أحدث غواصة نووية "قازان" في عام 2019

ستبدأ اختبارات الغواصة النووية المتعددة الأغراض في المشروع المطور 885 أم (ياسن-أم) "قازان" في صيف عام 2019، وفي الخريف، ستقوم الغواصة بإجراء اختبار إطلاق النار.

وذكر مصدر في بناء السفن أن الغواصة ستقوم بإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" على أهداف فوق سطح البحر وساحلية وستطلق طوربيدات ذاتية التوجيه على أهداف تحت الماء.

الآن "قازان" تجري اختبارات المصنع، المستمرة منذ سبتمبر/ أيلول هذا العام. ووفقا للمصدر، ستخرج الغواصة إلى البحر عدة مرات في إطار الاختبارات. ومن المتوقع أن تسلم الغواصة النووية إلى أسطول الشمال في نهاية عام 2019.

و"قازان" مسلحة بالألغام والطوربيدات والصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس". وهي مصممة من أجل تدمير غواصات وسفن العدو وضرب القواعد البحرية العسكرية والموانئ ومجموعات السفن وغيرها من الأهداف.

وفي وقت سابق، وصفت المجلة الأمريكية "National Interest" الغواصة الروسية "قازان" بالغواصة الأخطر بالنسبة للبحرية الأمريكية.