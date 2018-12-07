لماذا تملك الطائرات الروسية مقدمة طويلة

لفتت وسائل الإعلام الصينية الانتباه إلى أن وجود ميزة مشتركة بين المقاتلات الروسية.

فقد أفاد موقع "NetEase" الصيني أن مقدمة الطائرات الصينية والأمريكية من الجيل الرابع يبدو قصيرا، بينما الجزء الأمامي من الطائرات الروسية يبدو طويلا.

© Sputnik . Alexey Filippov تعزيز إمكانيات "سوخوي 34" لكشف الأهداف المزمع تدميرها

وأشار الموقع إلى أن الطائرات الروسية تملك هذا الشكل ليس من أجل الخصائص الجمالية، بل العملية، إذ تمنح المقدمة الطويلة للطيار مجالا أكبر للرؤية. كما أنها تسمح بتزويد الطائرة بالمزيد من معدات الرادار في هذا الجزء.

وذكر الموقع، على سبيل المثال، طائرات سوخوي، التي يتم إيلاء اهتمام خاص بالتحديد الراديوي للموقع فيها.

كما يعوض الجزء الأمامي الطويل عدم قدرة الطائرة العالية على التخفي.