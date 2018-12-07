الدفاع الروسية تنشر فيديو هبوط "سو-34" في ظروف انعدام الرؤية

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لمناورات "الرحلات القيادية"، التي بدأت في وحدات القوات الجوية الفضائية ضمن إطار فترة التدريب الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قادة وحدات وأفواج الطيران وغيرها من وحدات الطيران بعيد المدى والنقل العسكري والتكتيكي.

وجرت المناورات في مناطق مختلفة من كامتشاتكا إلى كالينينغراد.

وتظهر في الفيديو الطائرة الهجومية "سو-25" والمقاتلة "سو-34". ومن الجدير بالذكر أن هبوط "سو-34"، تم من خلال الأجهزة. وكان تنفيذ هذه المهمة أحد العناصر الأساسية للرحلة التدريبية.

كما تم إيلاء الاهتمام في المناورات للطلعات في الظروف الجوية الصعبة وفي المناطق، التي يصعب فيها التعرف على المسار.

وذكرت الوزارة أن هذه المناورات ستساعد على تطوير طرق الطيران في الظروف الصعبة.