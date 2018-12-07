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22:21 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة

    تنتجها محليا... مدرعة مصرية ضخمة بمواصفات خاصة (صور)

    © Sputnik . Alaa Almotairy
    رصد عسكري
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    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (42)
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    كشفت مصر، في معرض "إيديكس 2018" العديد من طرازات المركبات المدرعة، التي تنتجها محليا، ومن بينها حافلة مدرعة بمواصفات خاصة، تعد الأضخم من نوعها.

    اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
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    تعد حافلة "التمساح" ناقلة جند مدرعة يمكنها حمل 24 جنديا، إضافة إلى طاقمها المكون من فردين، أي بإجمالي 26 فردا، وهو ما يعني أنه يمكنها نقل عدد يساوي ضعف قدرة المدرعات التقليدية.

    وتمتلك المدرعة تصميما يمكنها من مقاومة الصدمات، كما يمكنها مقاومة الانفجارات الناتجة عن الألغام الأرضية، وهي مجهزة بشاشتي عرض، ومكيف هواء يعمل بكفاءة في الظروف الشاقة.

    وطول المدرعة بالإطارات الإضافية، التي يتم تعليقها في الجانب الخلفي 9.9 متر، وأقصى عرض لها 2.45 متر، وارتفاعها في أعلى نقطة يصل إلى 3.1 متر، ويصل ارتفاعها عن سطح الأرض إلى 40 سم.

    ويصل وزن المركبة إلى 16 طن، ويمكن أن تتجاوز حمولتها 5 أطنان، وتمتلك المدرعة 9 أجهزة رؤية أمامية وجانبية، وهي تمتلك تصميمات خاصة للحماية ضد الألغام والطلقات النارية عيار (7.62*39مم)، وبها فتحتان لإخلاء الأفراد في حالة تعرضها لخطر.

    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة

    وتمتلك المركبة 6 إطارات إضافة إلى إطار إضافي للطوارئ، كما أن محركها يعمل بالديزل، وبها وسائل إعادة تزويد الإطارات بالهواء عند تعرضها لأي ضرر خلال العمليات.

    وتصل سرعة المركبة إلى 78 كم/ ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

    واختتم معرض "إيديكس 2018" فعالياته، الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما استمر على مدى 3 أيام بدأت الاثنين الماضي 3 ديسمبر.

    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة

    وشهد المعرض حضورا واسعا تمثل في مشاركة وفود من 41 دولة، إضافة إلى أكثر من 373 شركة عالمية متخصصة في مجال صناعة السلاح والعتاد العسكري.

    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (42)

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