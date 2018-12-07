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23:54 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    صاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في إيديكس 2018 في مصر

    حصاد "إيديكس 2018"... "سبوتنيك" ترصد الحدث العسكري الأضخم في مصر بـ(تغطية خاصة)

    © Sputnik . Alaa Almotairy
    رصد عسكري
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    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (43)
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    بعدما اختتم معرض السلاح الأضخم في مصر وأفريقيا فعالياته، تسرد "سبوتنك" أبرز محطاته، التي تم رصدها في تغطية خاصة، خلال 3 أيام امتدت من 3 إلى 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

    بداية القصة

    أعلنت مصر في ديسمبر  2017، موعد انعقاد المؤتمر، وأعلن المسؤولون المصريون حينها، أن المعرض سيمنح مصر فرصة كبيرة للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التصنيع العسكري.

    وقال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: "في ظل الوضع الراهن في المنطقة تتطلع كل دولة أن يكون لها تسليح قوي"، مشيرا إلى توجه مصري نحو التصنيع المشترك للأسلحة مع شركاء أجانب. المزيد من التفاصيل

    وزير الإنتاج الحربي المصري لـ"سبوتنيك": لدينا شراكات ممتازة مع روسيا وأمريكا

    ونظمت مصر المعرض بمشاركة شركة "كلاريون" البريطانية للأمن والدفاع، وشاركت فيه 41 دولة وأكثر من 373 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية. المزيد من التفاصيل

    وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بـ42 شركة، وفرنسا 32 شركة، والصين 20 شركة والإمارات العربية 27، بينما يصل عدد الشركات الروسية المشاركة في المعرض إلى 13 شركة، بينها شركات صناعة المقاتلات الحربية "سوخوي" و"ميغ"، وشركات صناعة المروحيات وأبرزها الشركة المصنعة للمروحية "كا — 52" التمساح، إضافة إلى شركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسية العملاقة. المزيد من التفاصيل

    الدول العربية تفجر مفاجآت

    شهد المعرض العديد من المفاجآت تمثلت في عرض الشركات والدول المشاركة فيه منتجات عسكرية يتم الكشف عنها لأول مرة، لكن المفاجأة الأكبر تمثل في الأسلحة، التي تنتجها الدول العربية، ومنها الإمارات والسعودية ومصر.

    وعرضت السعودية العديد من المدرعات، التي يتم إنتاجها محليا وأبرزها المدرعة "الشبل — 2"، إضافة إلى عرض طائرة دون طيار والعديد من الرادارات المخصصة لحماية الحدود. المزيد من التفاصيل

    وعرضت الإمارات أسلحة جديدة منها الطائرة "بي — 250"، التي يتم إنتاجها محليا بشكل كامل، والعديد من المدرعات مثل مدرعة "فالكون" إضافة إلى المدافع والأسلحة الخفيفة. المزيد من التفاصيل

    وكانت المفاجأة الأكبر في أجنحة الأسلحة المصرية، التي شملت عددا كبيرا من الأسلحة، التي يتم عرضها أبرزها المدرعة التمساح بأنواعها، واللنشات البحرية المتخصصة في الحماية الساحلية، إضافة إلى أجهزة الرؤية النهارية والليلية، الجديدة أو التي تم تطويرها محليا. المزيد من التفاصيل

    وفي جناح مخصص لطائرة الرافال عرضت مصر الطائرة التي حصلت عليها من فرنسا، ونماذج مصغرة لطائرات أخرى فرنسية مثل الميراج 2000 وفالكون.

     

    مصر تصنع سلاحها

    أجرت "سبوتنيك" لقاءات، على هامش المعرض خلال أيامه الثلاثة، كان أبرزها حوار رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية اللواء طارق سعد زغلول، ومقابلة اللواء طه بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات.

    وكشفت تلك المقابلات عن توجه قوي تقوده مصر نحو تصنيع السلاح محليا، والسعي نحو تصديره في المستقبل، إضافة إلى تطوير القدرات المصرية في مجال صيانة الأسلحة.

    حوار رئيس هيئة التسليحإضغط هنا

    وخلال الأيام الثلاثة زار المعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تم إطلاق "إيديكس 2018" تحت رعايته، كما حضره وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، إضافة إلى وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار. المزيد من التفاصيل

    وفي اليوم الأخير من المعرض، قال رئيس الشركة المنظمة لمعرض "إيديكس — 2018" توماس جونت، إن المعرض يعد من أفضل معارض الدفاع والتسلح، التي يتم تنظيمها. المزيد من التفاصيل

    حوار رئيس الشركة العربية للبصريات… إضغط هنا

    أسلحة العالم في مصر

    عرضت الشركات الروسية العديد من منتجاتها أبرزها مروحيات "كا 52" وغواصات الديزل، وسفن الدفاع الساحلي، إضافة إلى النسخة المطورة من الدبابة "تي — 90" والعديد من المركبات المدرعة، والأسلحة الأخرى. المزيد من التفاصيل

    وعرضت العديد من الشركات الأمريكية منتجاتها في المعرض وأبرزها شركة "بوينغ" المصنعة للمروحية الهجومية الأمريكية "أباتشي"، إضافة إلى شركة الصناعات الدفاعية الأمريكية "لوكهيدمارتين" والعديد من الشركات الأخرى.

    وكان للشركة البريطانية المتخصصة "بي إيه إي" جناحا خاصا بالمعرض عرضت فيه العديد من منتجاتها ومنها رادارات متطورة ومركبات مدرعة وعربات دعم حربي. المزيد من التفاصيل

    وفي جناح الصين ظهرت نماذج للعديد من المقاتلات الصينية، ومنها "جي — 17"، كما عرضت أسلحة أخرى "أبرزها صاروخ الكتف "السهم الأحمر" المضاد للدبابات.

    وعرضت الهند العديد من الأسلحة منها الصاروخ "براهموس" المجنح، بينما عرضت باكستان طائرة دون طيار "البراق"، وصاروخ مضاد للدبابات.

    وفي ملف خاص رصدت "سبوتنيك" تفاصيل ما شهده معرض الدفاع الدولي الأضخم في مصر "إيديكس 2018"، بـ"تغطية خاصة" خلال أيامه الثلاثة.

    تقرير / أحمد عبد الوهاب وعلاء المطيري

    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (43)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار عسكرية, أخبار مصر, معرض إيديكس 2018, بوينغ, الجيش المصري, عبد الفتاح السيسي, السعودية, مصر
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