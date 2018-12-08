"بيكتار"... صاروخ مضاد للدبابات من الجيل الثاني (فيديو)

تنتج باكستان بعض الأسلحة محليا، ومنها صاروخ "بيكتار شيكان" المضاد للدبابات، الذي تم عرضه في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس - 2018" في مصر.

ويصل مدى الصاروخ إلى 3 كيلومترات، ويمكنه اختراق تدريع سمكه 75 سم، كما يمكن وضعه على الأرض أو تثبيته على متن مركبات حربية.

ويمتلك الصاروخ الباكستاني أجهزة رؤية نهارية وليلية تمكنه من تتبع الأهداف بصورة دقيقة، ويمكن للنظام إطلاق 3 صواريخ في الدقيقة.

لكن الصاروخ الباكستاني يختلف عن الأجيال الأخرى من الصواريخ المتطورة، التي تنتجها روسيا، لأنه يحتاج إلى نظام توجيه سلكي يربط الرامي بالصاروخ بعد الإطلاق.

ويتميز نظام الصاروخ الباكستاني بقدرته على مواجهة وسائل التشويش، ويمكنه الإنطلاق بسرعة تصل إلى 220 متر في الثانية، وهو يعمل بالوقود الصلب.

ويعد الصاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء.