"مي - 38"... مروحية روسية أبهرت العالم (صور وفيديو)

وتعد "مي — 38" واحدة من أفضل مروحيات الجيش الروسي، خاصة أنه تم اختبار طراز جديد منها هو "مي — 38 تي"، التي تعد نسخة محدثة من الطائرة، حيث تم تجهيزها بمحركات اقتصادية محلية جديدة، إضافة إلى نظام الملاحة الرقمي المتكامل مع عرض البيانات على شاشات الكريستال السائل، مع استخدام مواد مركبة في تصميمها.
ويسمح نظام الملاحة للطائرة بالتحليق وفقا للمسار والهبوط بشكل تلقائي، إضافة إلى الاستقرار في أي وضع للطيران والتحليق، إضافة إلى تجهيزها بمجمع معدات مدمجة من طراز "إي بي كا أو-38"، التي توفر المعلومات للطاقم بالحجم والجودة، اللذان يضمنان مستويات عالية من السلامة الجوية.
وتم صناعة المروحية لوزارة الدفاع الروسية، باستخدام المكونات الروسية فقط، وتعد من أفضل المروحيات فيما يتعلق بقدرتها على التحليق على ارتفاعات عالية.
ومن المقرر استعمال هذه المروحية للطيران فوق سطح الماء في جميع الأحوال الجوية وهي بمثابة طائرة نقل وبحث وإنقاذ من الجيل الجديد.
وتعد تلك الطائرة وريثة "مي — 8"، وتتميز بوجود 6 شفرات في المروحة، ومواد مركبة عند الذيل، بالإضافة إلى إلكترونيات الطيران المتطورة.
وكانت الـ"مي — 38" من بين الأسلحة الروسية، التي تم عرضها في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس 2018"، الذي نظمته مصر، الأسبوع الماضي.
والتقطت "سبوتنيك" صورا، ترصد طريقة عرض تلك الطائرة داخل الجناح الروسي بالمعرض، حيث اعتمدت الشركة المصنعة على استخدام نماذج مصغرة للطائرة ترصد أدق تفاصيلها بصورة واضحة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)