"مي - 38"... مروحية روسية أبهرت العالم (صور وفيديو)

تنتج روسيا أخطر مروحية عسكرية في العالم، هي "كا - 52"، كما تنتج العديد من المروحيات القتالية الأخرى، إضافة إلى مروحيات متعددة المهام مثل "مي - 38"، التي تستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية، وتمتلك تقنيات تكنولوجية عالية.

وتنتج شركة ( رشن هيليكوبترز ) مروحية "مي — 38"، التي تعمل ضمن العديد من أفرع الجيش الروسي، كما يمكنها العمل في مناطق القطب الشمالي.

وتعد "مي — 38" واحدة من أفضل مروحيات الجيش الروسي، خاصة أنه تم اختبار طراز جديد منها هو "مي — 38 تي"، التي تعد نسخة محدثة من الطائرة، حيث تم تجهيزها بمحركات اقتصادية محلية جديدة، إضافة إلى نظام الملاحة الرقمي المتكامل مع عرض البيانات على شاشات الكريستال السائل، مع استخدام مواد مركبة في تصميمها.

ويسمح نظام الملاحة للطائرة بالتحليق وفقا للمسار والهبوط بشكل تلقائي، إضافة إلى الاستقرار في أي وضع للطيران والتحليق، إضافة إلى تجهيزها بمجمع معدات مدمجة من طراز "إي بي كا أو-38"، التي توفر المعلومات للطاقم بالحجم والجودة، اللذان يضمنان مستويات عالية من السلامة الجوية.

وتم صناعة المروحية لوزارة الدفاع الروسية، باستخدام المكونات الروسية فقط، وتعد من أفضل المروحيات فيما يتعلق بقدرتها على التحليق على ارتفاعات عالية.

© Sputnik . Alaa Almotairy مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

ومن المقرر استعمال هذه المروحية للطيران فوق سطح الماء في جميع الأحوال الجوية وهي بمثابة طائرة نقل وبحث وإنقاذ من الجيل الجديد.

© Sputnik . Alaa Almotairy مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

وتعد تلك الطائرة وريثة "مي — 8"، وتتميز بوجود 6 شفرات في المروحة، ومواد مركبة عند الذيل، بالإضافة إلى إلكترونيات الطيران المتطورة.

© Sputnik . Alaa Almotairy مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

وكانت الـ"مي — 38" من بين الأسلحة الروسية، التي تم عرضها في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس 2018"، الذي نظمته مصر، الأسبوع الماضي.

© Sputnik . Alaa Almotairy مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

والتقطت "سبوتنيك" صورا، ترصد طريقة عرض تلك الطائرة داخل الجناح الروسي بالمعرض، حيث اعتمدت الشركة المصنعة على استخدام نماذج مصغرة للطائرة ترصد أدق تفاصيلها بصورة واضحة.