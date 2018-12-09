تسجيل
01:04 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    مروحية مي 38 الروسية

    "مي - 38"... مروحية روسية أبهرت العالم (صور وفيديو)

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (47)
    0 20

    تنتج روسيا أخطر مروحية عسكرية في العالم، هي "كا - 52"، كما تنتج العديد من المروحيات القتالية الأخرى، إضافة إلى مروحيات متعددة المهام مثل "مي - 38"، التي تستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية، وتمتلك تقنيات تكنولوجية عالية.

    الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52
    © Sputnik . Evgeniy Biyatov
    9 صور ترصد وجود أخطر مروحية في العالم بـ"إيديكس - 2018"
    وتنتج شركة (رشن هيليكوبترز) مروحية "مي — 38"، التي تعمل ضمن العديد من أفرع الجيش الروسي، كما يمكنها العمل في مناطق القطب الشمالي.

    وتعد "مي — 38" واحدة من أفضل مروحيات الجيش الروسي، خاصة أنه تم اختبار طراز جديد منها هو "مي — 38 تي"، التي تعد نسخة محدثة من الطائرة، حيث تم تجهيزها بمحركات اقتصادية محلية جديدة، إضافة إلى نظام الملاحة الرقمي المتكامل مع عرض البيانات على شاشات الكريستال السائل، مع استخدام مواد مركبة في تصميمها.

    ويسمح نظام الملاحة للطائرة بالتحليق وفقا للمسار والهبوط بشكل تلقائي، إضافة إلى الاستقرار في أي وضع للطيران والتحليق، إضافة إلى تجهيزها بمجمع معدات مدمجة من طراز "إي بي كا أو-38"، التي توفر المعلومات للطاقم بالحجم والجودة، اللذان يضمنان مستويات عالية من السلامة الجوية.

    وتم صناعة المروحية لوزارة الدفاع الروسية، باستخدام المكونات الروسية فقط، وتعد من أفضل المروحيات فيما يتعلق بقدرتها على التحليق على ارتفاعات عالية.

    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

    ومن المقرر استعمال هذه المروحية للطيران فوق سطح الماء في جميع الأحوال الجوية وهي بمثابة طائرة نقل وبحث وإنقاذ من الجيل الجديد.

    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

    وتعد تلك الطائرة وريثة "مي — 8"، وتتميز بوجود 6 شفرات في المروحة، ومواد مركبة عند الذيل، بالإضافة إلى إلكترونيات الطيران المتطورة.

    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

    وكانت الـ"مي — 38" من بين الأسلحة الروسية، التي تم عرضها في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس 2018"، الذي نظمته مصر، الأسبوع الماضي.

    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    مروحية مي 38 الروسية في إيديكس 2018

    والتقطت "سبوتنيك" صورا، ترصد طريقة عرض تلك الطائرة داخل الجناح الروسي بالمعرض، حيث اعتمدت الشركة المصنعة على استخدام نماذج مصغرة للطائرة ترصد أدق تفاصيلها بصورة واضحة.

    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (47)

    انظر أيضا:

    الطائرة الروسية الجديدة "مي – 38" ترى النور
    تحطم مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها
    أثقل مروحية روسية مطورة في العالم تقلع للمرة الأولى
    مروحية ثقيلة بصناعة روسية - صينية مشتركة
    مروحية روسية آمنة تنجح في امتحان "إيران"
    الكلمات الدلالية:
    مروحيات روسية, مي-8, أخبار عسكرية, أخبار روسيا, معرض إيديكس 2018, الجيش الروسي, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة على شاطئ منتجع فاراديرو في كوبا
    أفضل شواطئ العالم لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك