أربعة أسلحة روسية خطيرة بالنسبة للناتو

وصفت المجلة الأمريكية The National Interest أربعة أسلحة روسية بالأسلحة الفتاكة، لا يريد الناتو أن يقابلها.

ووفقا للمجلة، فإن هذه الأسلحة هي "تي-72بي3" و"تي-90"، وراجمة اللهب "سميرتش" ومنظومات "إسكندر" و"إس-400" (تريومف)، التي تعكس القدرات القتالية للجيش في البلاد.

وأضافت المجلة أن دبابات "تي-72بي3" و"تي-90أ إس" فيها حماية جيدة وأسلحة حديثة ومعدات حرارية وذخيرة. وكل هذا يسمح لها بتدمير معدات الغرب في معارك المسافات القصيرة.

وأشارت المجلة إلى أن راجمة "سميرتش" عيار 300 ملم هي مثال على المدفعية الروسية الفتاكة.

كما وصفت المجلة صواريخ "إسكندر" على أنها تفوق بكثير النماذج القديمة في السرعة ودقة الطيران، وكذلك قادرة على الهروب من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ وتملك رأسا حربيا "رهيبا" يبلغ وزنه 680 كغ.

واعتبرت المجلة أن ذروة تطوير الدفاع الجوي الروسي هي منظومة "إس-400" القادرة على التتبع والهجوم على 36 طائرة في آن واحد على مدى 400 كيلومتر.