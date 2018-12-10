القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة جديدة

أ-50 أو — طائرة محدثة عن أ-50، التي تختلف عنها بأنظمتها التقنية الراديوية وبمعاييرها المحسنة.
وقالت الخدمة الصحفية لشركة "بيرييف" إن القوات الجوية الفضائية حصلت على طائرة إنذار مبكر جديدة أ-50 أو.
وكان قد أعلن ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي في وقت سابق أن القوات الجوية الروسية ستحصل على طائرتين من طراز "أ-50" في عام 2018.
أ-50أو- طائرة محدثة عن أ-50. وتسمح معداتها المحدثة باكتشاف الأهداف الأسرع من الصوت والمروحيات في ظروف تشغيل وسائل الحرب الإلكترونية.
أ-50 بنيت على أساس طائرة النقل "إيل-76". والطائرة المقبلة لها ستكون "أ-100" (بريمير) التي قامت برحلتها الأولى في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام.
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