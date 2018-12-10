القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة جديدة

تم تسليم الطائرة للقوات الجوية الروسية، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، قامت برحلة من تاغانروغ إلى مكان الانتشار الدائم بنجاح.

أ-50 أو — طائرة محدثة عن أ-50، التي تختلف عنها بأنظمتها التقنية الراديوية وبمعاييرها المحسنة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov طائرة "أ-50" قادرة على العمل في أي بقعة على الأرض

وقالت الخدمة الصحفية لشركة "بيرييف" إن القوات الجوية الفضائية حصلت على طائرة إنذار مبكر جديدة أ-50 أو.

وكان قد أعلن ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي في وقت سابق أن القوات الجوية الروسية ستحصل على طائرتين من طراز "أ-50" في عام 2018.

أ-50أو- طائرة محدثة عن أ-50. وتسمح معداتها المحدثة باكتشاف الأهداف الأسرع من الصوت والمروحيات في ظروف تشغيل وسائل الحرب الإلكترونية.

أ-50 بنيت على أساس طائرة النقل "إيل-76". والطائرة المقبلة لها ستكون "أ-100" (بريمير) التي قامت برحلتها الأولى في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام.