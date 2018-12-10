ترامب يوافق على زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية

وأفادت قناة "سي إن إن" أن ميزانية الدفاع الأمريكية ستصل في العام المقبل إلى 750 مليار دولار.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد ميزانية الدفاع للعام المالي 2019، يوم 1 آب/أغسطس، ووصلت إلى 717 مليار دولار. وكان من المقرر إرسال 250 مليون دولار منها، إلى أوكرانيا للمساعدة في "تعزيز دفاع الدولة".
وذكرت صحيفة "هيل" في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، نقلا عن مركز التقييم الاستراتيجي والميزاني، أن نشر الجيش الأمريكي على الحدود مع المكسيك سيكلف الحكومة الأمريكية ما بين 42-100 ملايين دولار.
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