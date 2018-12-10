ترامب يوافق على زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنتاغون على زيادة ميزانية الدفاع في عام 2019 بمقدار 33 مليار دولار.

وأفادت قناة "سي إن إن" أن ميزانية الدفاع الأمريكية ستصل في العام المقبل إلى 750 مليار دولار.

© AP Photo / Dan Balilty, Pool "ميزانية الدفاع" تثير جدلا داخل إسرائيل

وأشارت القناة إلى أن ترامب قرر زيادة الإنفاق على الاحتياجات العسكرية بعد المشاروات مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ورئيسي لجان الدفاع في مجلس النواب ماك ثورنبيري ومجلس الشيوخ جيمس إنهوف.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد ميزانية الدفاع للعام المالي 2019، يوم 1 آب/أغسطس، ووصلت إلى 717 مليار دولار. وكان من المقرر إرسال 250 مليون دولار منها، إلى أوكرانيا للمساعدة في "تعزيز دفاع الدولة".

وذكرت صحيفة "هيل" في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، نقلا عن مركز التقييم الاستراتيجي والميزاني، أن نشر الجيش الأمريكي على الحدود مع المكسيك سيكلف الحكومة الأمريكية ما بين 42-100 ملايين دولار.