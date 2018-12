قاذفات روسية تقلق مقاتلات بريطانية ونرويجية

أقلعت مقاتلتان "تايفون" التابعتان للقوت الجوية البريطانية من القاعدة الجوية "لوسيموث" في اسكتلندا لمرافقة قاذفات استراتيجية روسية حاملات الصواريخ "تو-160"، التي كانت تحلق فوق شمال غرب المحيط الأطلسي.

