قاذفات روسية تقلق مقاتلات بريطانية ونرويجية

أقلعت مقاتلتان "تايفون" التابعتان للقوت الجوية البريطانية من القاعدة الجوية "لوسيموث" في اسكتلندا لمرافقة قاذفات استراتيجية روسية حاملات الصواريخ "تو-160"، التي كانت تحلق فوق شمال غرب المحيط الأطلسي.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation القاذفة الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق 3 بحار

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرتين "تو-160" كانتا تقومان برحلة شمال غرب اسكتلندا، اليوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، وتوقعت وسائل الإعلام أن الطائرتين تتوجهان إلى فنزويلا نظرا إلى مسار الرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة تزويد الوقود رافقت المقاتلتين البريطانيتين التي أقلعت من القاعدة الجوية "برايز نورتون" في إنجلترا من أجل ضمان رحلة طويلة للمقاتلتين البريطانيتين المذكورتين.

وقبل ذلك بقليل، قام مقاتلو سلاح الجو النرويجي المناوب في قاعدة بودو الجوية بإرسال مقاتلات. وكانوا قلقين أيضا بشأن تحليق الطائرات الروسية من طراز "تو —160" الأسرع من الصوت، عندما كانت فوق البحر النرويجي.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أدلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ببيان مهم. ووفقا له ستستمر رحلات الطيران العسكري الروسي إلى مطارات فنزويلا، وستدخل سفن البحرية إلى موانئ هذا البلد الأمريكي اللاتيني على ساحل البحر الكاريبي.