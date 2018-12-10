البحرية الروسية تحصل على سفينة مضادة للألغام قبل نهاية العام

صرح رئيس شركة "يونايتد لبناء السفن"، أليكسي رحمانوف، للصحفيين أنه سيتم تسليم سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد "إيفان أنطونوف" بحلول نهاية العام.

وأجاب رحمانوف عن سؤال حول تسليم السفن في هذا العام قائلا: "نحن في المرحلة النهائية من الاختبار، ونأمل أنه في 14 كانون الأول / ديسمبر، سيتم التوقيع على شهادة "غرومكي"، و"أنطونوف" لقد بقي القليل في المرحلة النهائية".

طراد "غرومكي" هي السفينة الثانية من المشروع 20380، بنيت خصيصا لأسطول المحيط الهادئ كجزء من برنامج إعادة التسلح. طول السفينة 104.5 متر، العرض 13 مترا، سعتها 2.2 ألف طن، السرعة تصل إلى 27 عقدة. أرسلت"غرومكي" في نهاية أغسطس/آب، إلى فلاديفوستوك من مصنع آمور لبناء السفن إلى قاعدة التسليم من أجل إتمام المرحلة النهائية من الاختبار.

تم تصميم السفينة المضادة للألغام "إيفان أنطونوف" من مشروع 12700 من قبل مكتب ألماز للتصميم البحري المركزي وهي عبارة عن جيل جديد من سفن الدفاع ضد الألغام. وهي مصممة للبحث وتدمير الألغام في مياه القواعد البحرية على مسافة آمنة للسفينة. تبلغ سعة السفينة 890 طناً وطولها 61 متراً وعرضها 10 أمتار والسرعة — 16.5 عقدة والطاقم — 44 شخصاً.

وقد تم تجهيز السفينة بأحدث وسائل البحث والكشف عن الألغام، ولديها قدرة عالية على المناورة والإبحار.