مواصفات قاذف القنابل الروسي "إيه جي إس - 17" (فيديو وصور)

تعد الأسلحة الروسية من أقوى أنواع الأسلحة، التي يمكنها العمل في بيئات مختلفة، ومنها قاذف القنابل "إيه جي إس - 17".

© Sputnik . Ramil Sitdikov مدفع رشاش روسي جديد قابل للطي

أورد موقع " ميليتري تودي " الأمريكي مواصفات قاذف القنابل الروسي، مشيرا إلى أنه يستخدم في ضرب أهداف معادية في مواجهات مباشرة أو غير مباشرة.

ويعمل القاذف الروسي بطريقة آلية، ويستخدم قنابل عيار (30*120 مم)، وهي قنابل شديدة الانفجار طراز "في أو جي — 17"، التي يصل محيط قدرتها التدميرية إلى 7 أمتار.

ويتم تغذية القاذف بـ3 مخازن قنابل يتم استخدامها على التوالي أثناء القتال، ويتسع كل منها لـ29 قنبلة.

ويصل وزن قاذف القنابل الروسي إلى 31 كغم، وطوله 84 سم، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) إلى 29 سم، وسرعة القنابل عند فوهة القاذف تصل إلى 185 متر/ الثانية.

ويمكن للقاذف الروسي أن يطلق 400 قنبلة في الدقيقة من الناحية النظرية، بينما تصل قدرته العملية إلى ما بين 50 إلى 100 قنبلة في الدقيقة.

Now that's what I call CIWS. AGS-17 Plamya automatic grenade launcher on deck of carrier Admiral Kuznetsov in the Med: pic.twitter.com/AKfuphSMUp — Thomas Newdick (@CombatAir) December 4, 2016

ويتراوح مدى إطلاق القاذف بين 800 متر و1700 مترا.

وكان قاذف القنابل الروسي (إيه جي إس — 17) من بين الأسلحة الروسية، التي عرضتها روسيا في معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية، الذي نظمته مصر، الأسبوع الماضي.