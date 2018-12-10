مدرعة روسية تتحدى الطائرات الحربية (فيديو وصور)

تعد المدرعات الحربية حصونا صغيرة متحركة، توفر قدر كبيرا من الحماية لجنود المشاة خلال تحركهم في مناطق الصراعات، وفي ميادين القتال.

تمكن المدرعة الروسية "بي تي آر — 80" الجنود من القتال أثناء وجودهم داخلها، فهي مصممة لهذا الغرض، إضافة إلى كونها مركبة برمائية يمكنها عبور الموانع المائية دون الحاجة إلى كباري عائمة.

وتمتلك المدرعة الروسية 8 إطارات تمكنها من العمل في أية منطقة أيا كانت صعوبة التضاريس فيها.

وتستطيع المدرعة الروسية عبور موانع يزيد عرضها عن مترين، بفضل تصميمها المخصص لهذا الهدف، ويمكنها العمل مع الدبابات في تضاريس تصل درجة الميل بها إلى 25 درجة، خاصة أنها تمتلك القدرة على مقاومة انفجار الألغام الأرضية، ومع كونها مرتفعة عن سطح الأرض.

والمدرعة مجهزة لنقل 8 جنود، إضافة إلى طاقمها المكون من فردين، وهي مسلحة بمدفع رشاش يستخدم طلقات عيار 14.5 مم، مداه 2 كم ومزود بـ500 طلقة، ومدفع آخر عيار 7.62 مم، مداه 1500 متر، مزود بألفي طلقة، إضافة إلى تسليح الأفراد.

Russian BTR-80 variant K1Sh1 electronic warfare vehicle pic.twitter.com/o6DMtJCp8h — Caesar (@Ninja998998) December 8, 2018

ويصل وزن المدرعة إلى 13.6 طن، وطولها 7.7 متر، وعرضها 2.9 متر، وارتفاعها 2.41 متر، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

وعرضت روسيا نسخة من هذه المركبة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، الذي نظمته مصر الأسبوع الماضي.