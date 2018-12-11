مصر تعرض قاهرا للدبابات الإسرائيلية

احتوى معرض الدفاع والتسلح "إيديكس - 2018" الذي اختتم فعالياته في مصر في الأسبوع الماضي على منتجات المصانع العسكرية المصرية بالإضافة إلى منتجات دول العالم.

ومن بين منتجات المصانع العسكرية المصرية التي تم عرضها في معرض "إيديكس — 2018" سلاح صاروخي مضاد للدبابات يُعرف باسم "ماليوتكا" (الصغير).

First edition of Edex underway in Egypt https://t.co/2kUM2VOgoq pic.twitter.com/5Oc2Ed3RIm — defenceWeb (@defenceWeb_Afr) December 4, 2018

​وكان سلاح "ماليوتكا" واحدا من أبرز المعروضات المصرية، وتفقده قادة مصر حين زاروا المعرض في يوم افتتاحه.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن مشاركة "ماليوتكا" في حرب أكتوبر 1973 جعلته سلاحًا أسطوريًا، فخلال تلك الحرب تم تدمير مئات الدبابات الإسرائيلية بواسطة صواريخ "ماليوتكا".

ويرى خبراء أن صاروخ "ماليوتكا" كان أخطر سلاح مضاد للمدرعات جرى استخدامه خلال حرب أكتوبر.

وبعد أن تم تدمير مئات الدبابات الإسرائيلية بواسطة "ماليوتكا" اضطرت إسرائيل إلى إبداع دبابة جديدة هي "ميركافا".

وتنتج مصر الآن نسخة مطوّرة من نظام صواريخ "ماليوتكا" المضادة للدبابات تتميز بقدرة أكبر على خرق الدروع ونظام الإدارة شبه الأوتوماتيكي.