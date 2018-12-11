"إس-400" الجديدة تصد غارات مقاتلات "العدو" الجوية

وقالت الخدمة الصحفية: "أجري في الوحدة العسكرية للقوات الجوية والدفاع الجوي في إقليم خاباروفسك، أول تدريب لحسابات أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" لصد الهجوم الجوي الافتراضي للعدو. ومثل دور "العدو" مقاتلتان من طراز "سو-35إس"".
ونشر الجنود "إس-400" بعد تلقي إشارة حول انتهاك الحدود الجوية بطائرات العدو الافتراضي، وعثروا على الأهداف ورافقوها.
وأضافت الخدمة أن "منظومات "إس-400" أجرت تدريبات (إلكترونية) وأطلقت صواريخ، وتم تدمير الأهداف الجوية للعدو الافتراضي".
وبدأت منظومات "إس-400" الجديدة المناوبة القتالية في منطقة خاباروفسك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وتدرب العسكريون في وقت سابق على استخدام المنظومة الجديدة في موقع الاختبار كابوستين يار في أرخانغلسك، وأطلقوا الصواريخ بنجاح.
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