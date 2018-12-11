"إس-400" الجديدة تصد غارات مقاتلات "العدو" الجوية

ذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات الأولى لصد هجوم جوي افتراضي للعدو باستخدام أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي بدأت المناوبة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، قد أجريت في مقاطعة خاباروفسك، وتم ضرب الأهداف بنجاح.

وقالت الخدمة الصحفية: "أجري في الوحدة العسكرية للقوات الجوية والدفاع الجوي في إقليم خاباروفسك، أول تدريب لحسابات أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" لصد الهجوم الجوي الافتراضي للعدو. ومثل دور "العدو" مقاتلتان من طراز "سو-35إس"".

© Sputnik . Ilya Pitalev بعد وصول "إس-400"... تعزيز الدفاع الجوي في القرم بمنظومة "بانتسير-إس"

ونشر الجنود "إس-400" بعد تلقي إشارة حول انتهاك الحدود الجوية بطائرات العدو الافتراضي، وعثروا على الأهداف ورافقوها.

وأضافت الخدمة أن "منظومات "إس-400" أجرت تدريبات (إلكترونية) وأطلقت صواريخ، وتم تدمير الأهداف الجوية للعدو الافتراضي".

وبدأت منظومات "إس-400" الجديدة المناوبة القتالية في منطقة خاباروفسك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وتدرب العسكريون في وقت سابق على استخدام المنظومة الجديدة في موقع الاختبار كابوستين يار في أرخانغلسك، وأطلقوا الصواريخ بنجاح.