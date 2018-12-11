غواصة أسطول المحيط الهادئ تدمر سفن "العدو" في بحر اليابان

وقال نيكولاي فوسكريسنسكي، رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ: "كانت مجموعة السفن المضادة للغواصات الهجومية التي تتكون من سفن صغيرة مضادة للغواصات "أوست — إيليمسك" و"سوفيتسكايا غافان"، التي تقلد قوات العدو الافتراضي، تبحث عن غواصة في حقل التدريب القتالي. واكتشفت الغواصة الديزل السفن في الوقت المناسب، واقترب سرا من السفن المضادة للغواصات إلى المدى الأمثل للهجوم وأطلقت طوربيدات عملية".

وقد أجريت التدريبات في إطار التدريب القتالي المخطط له في أسطول بريمورسك في بحر اليابان. وبعد الهجوم التدريبي، غادرت الغواصة المنطقة سرا واستمرت في أداء المهام المحددة.