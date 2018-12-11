تركيا تبني قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود

وأفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر، أن هذه القاعدة ستكون التاسعة لدى القوات البحرية التركية.

إذ تملك تركيا حاليا قواعد بحرية في مرسين ولواء الإسكندرون على البحر المتوسط، وأكاساس وفوكا في بحر إيجه، وغولوكوك في بحر مرمرة، وإيريجلي في البحر الأسود، إضافة إلى إسطنبول وكاناكالي في مضيق البوسفور والدردنيل.

ومن الجدير بالذكر أن 400 عسكري و200 مدني من المختصين سيعملون في القاعدة الجديدة. وستقام في ميناء شامبورنو في بلدة سورمين.

وقد لعب وجود شركات لبناء السفن في تلك المنطقة دورا مهما في اتخاذ قرار إقامة القاعدة في طرابزون.