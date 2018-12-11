اختبار أحدث نظام هاون روسي يبدأ في عام 2019

ستجري الاختبارات الحكومية لأحدث نظام هاون "دروك" المصمم لدعم وحدات الإنزال الجوي الهجومية التابعة لقوات الإنزال الجوي، في عام 2019، حسبما أفاد قسم الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية.

وقال القسم: "ستبدأ الاختبارات الحكومية لأحدث نظام هاون في عام 2019 قبل دخوله خدمة قوات الإنزال الجوي، وهو مصمم لدعم قوات الإنزال الهجومية. وستجري اختبارات النظام الجديد فيي عدة حقول اختبار تابعة لوزارة الدفاع الروسية في وقت واحد".

كما أشار القسم إلى أن هذ النظام سيكون من أول المعدات الجديدة التي صممت من أجل وحدات المدفعية التابعة لقوات الإنزال الجوي والذي سيزيد بشكل كبير من قوة نيران وحدات الإنزال الهجومية.

"دروك" هاون ذاتي الدفع مصمم على قاعدة المدرعة "تايفون- في دي في" وسيكون فيه خصائص فريدة من نوعها في قوة النيران ومدى الإطلاق. وسيطلق سلاح المدفعية الجديد هجوما تقليديا وجديدا بزيادة مدى إطلاق النار وقوة القذائف.