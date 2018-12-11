التحالف الأمريكي يتعثر ويغرق في بلدة سورية

قالت صحيفة إنه لم يتم دحر قوات تنظيم "داعش" بشكل نهائي حتى الآن.

وأفادت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" نقلا عن الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بأن مسلحي "داعش" الذين يواصلون القتال موجودون في الضفة الشرقية (اليسرى) لنهر الفرات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت إلى أن نشاط العسكريين والمخابرات الأمريكية في المنطقة يعرقل محاربة "داعش". فمثلا، سمح الأمريكيون مؤخرا لفصائل "داعش" بعبور الحدود السورية العراقية، حسب مصادر عراقية.

ولفت رئيس الأركان الروسي إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية التابعة للتحالف لا تتمكن خلال ستة أشهر من إتمام دحر قوات "داعش" في منطقة بلدة هجين في حين يمكن إنجاز مهمة كهذه خلال الأسبوع أو الأسبوعين.

© Sputnik . Basel Shartouh الجولاني يدمج مسلحي داعش بالنصرة في حارم.. ويعيد إسكانهم قرب المنطقة (منزوعة السلاح)

وقالت الصحيفة إن التحالف غرق في هذه المنطقة بينما يكثف طيرانه ضرباته على هجين، مسببا سقوط الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين.