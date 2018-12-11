لمواجهة النفوذ الصيني... اليابان تتخذ قرارا عسكريا غير مسبوق

تسعى اليابان لتعزيز قدرات جيشها للتصدي لأي هجوم صاروخي من كوريا الشمالية، إضافة إلى مواجهة النفوذ الجوي والبحري المتنامي للصين.

وتخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي في الأعوام الخمسة المقبلة، وتسعى لشراء مقاتلات شبح جديدة ومعدات عسكرية أمريكية متطورة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، قوله إن وزارة الدفاع ستقدم في الشهر الجاري خطة لإنفاق 27 تريليون ين (239.5 مليار دولار) على مدى 5 سنوات تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت صحيفة (نيكي) اليابانية، السبت الماضي، إن اليابان تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بمتوسط 1.1 في المئة سنويا مقارنة مع 0.8 بالمئة في المتوسط في الخطة السابقة.

ولفتت "رويترز" إلى قول مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه: "سيكون هناك مزيد من المناقشات قبل الموافقة النهائية، لكن الحكومة ستدرس الخطة في الشهر الجاري"، مشيرة إلى أنه لم يتسن الوصول لمسؤولين من وزارة الدفاع اليابانية للتعليق على هذا الأمر.

Japanese Air Self-Defense Forces (ASDF) touch down in Marshall Islands for "cultural exchanges".https://t.co/zjaxiArifg pic.twitter.com/UH6hRUCZxB — Alexander Parini (@AlexParini) December 10, 2018

وتنفق اليابان بعض مخصصاتها الدفاعية على شراء الأسلحة الأمريكية المتطورة ومنها نظامي رادار من طراز "أيجيس اشور" المضاد للصواريخ الباليستية ومقاتلات "إف-35" الشبحية.

New Japanese Maritime Self Defense Force (JMSDF) ships and weapons systems are providing enhanced power projection capabilities to benefit common U.S.-Japan strategic interests in the Far East.https://t.co/CCrE8W2np9 — The Dupuy Institute (TDI) (@dupuyinstitute) December 7, 2018

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اليابان لشراء المزيد من السلع الأمريكية، التي تشمل معدات عسكرية، وقد تساهم هذه المشتريات في تخفيف النزاع التجاري مع واشنطن، التي تهدد اليابان بفرض رسوم جمركية على واردات سيارات يابانية لخفض العجز التجاري مع اليابان.

Two #US #Marine aircrafts crashed in midair during refueling. Six US service members are missing and one was rescued off the coast of southern #Japan by the #Japanese Self Defense Forces. Thank goodness no civilians were injured or killed!https://t.co/Kl1Z9ptviK — ZeliaLH 🇮🇳🇯🇵 (@ZeliaLH) December 6, 2018

وتصل نسبة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو نسبة كبيرة جدا مقارنة بحجم الاقتصاد الياباني، حيث تجعل هذه النسبة الجيش الياباني من أكثر جيوش العالم إنفاقا.