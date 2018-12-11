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18:12 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    قنابل نووية

    أمريكا تعد لـ"حرب نووية"... القنابل التكتيكية لن تردع روسيا (فيديو وصور)

    © Public domain
    رصد عسكري
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    يسعى الجيش الأمريكي لامتلاك سلاح نووي صغير يمكنه ردع روسيا في الحروب التقليدية، لكن هذه الاستراتيجية لن تجعل روسيا تتراجع، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    قنابل نووية
    © Public domain
    أمريكا تمنح 150 قنبلة نووية لخمس دول بينها دولة في الشرق الأوسط
    تقول المجلة، في تقرير لها نشر أمس الاثنين، إن صانعي القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية يخططون لاستخدام القنابل النووية التكتيكية لجعل روسيا تعيد حساباتها فيما يتعلق بالمواجهات التقليدية، التي يمكن أن تحدث بينها وبين حلفاء أمريكا.

    وأضافت: "ربما يسعى الأمريكان لاستخدام هذا التكتيك للتأثير على العقيدة النووية الروسية، لكن هذه الخطة لن تكون ذات قيمة بالنسبة للروس، خاصة عندما تشعر الحكومة الروسية أنها في مواجهة خطر كبير".

    وتابعت: "ربما تقود خطة أمريكا للتوسع في استخدام القنابل النووية التكتيكية في دعم وجهة النظر الروسية، التي تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض هيمنتها في أية مواجهة تقليدية أو نووية".

    وتقول المجلة: "يخشى الأمريكان من أن تقدم روسيا على استخدام الأسلحة النووية في أية حرب تقليدية لحسم الأمور بالطريقة المناسبة لها، كما يزعمون أن عدم وضع خطة لاستخدام القنابل النووية التكتيكية ضد روسيا ربما يجعل الروس يقومون بمزيد من التصعيد ضد حلفائها في أوروبا".

    وتمنح أمريكا 5 دول غير نووية هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، وتركيا، قنابل نووية تكتيكية طراز "بي 61"، وفقا لموقع "جلوبال ريسيرش الكندي".

    وكانت بيانات خاصة بالأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا يرجع تاريخها لعام 2014 تظهر أن عدد القنابل النووية الأمريكية في تلك الدول هو 180 قنبلة نووية طراز "بي 61 إس" التكتيكية، وأن عدد مواقع التخزين الخاصة بتلك القنابل يصل إلى 87 موقعا بالقرب من القواعد العسكرية التي تستخدمها ومنها قاعدتين عسكريتين في إيطاليا.

    وبينما يوجد في إيطاليا 50 قنبلة نووية فإن تركيا تمتلك ذات الرقم من القنابل النووية التي حصلت عليها من أمريكا، في حين يوجد في كل دولة من الدول الأربع الأخرى 20 قنبلة نووية.

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