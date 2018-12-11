أمريكا تعد لـ"حرب نووية"... القنابل التكتيكية لن تردع روسيا (فيديو وصور)

يسعى الجيش الأمريكي لامتلاك سلاح نووي صغير يمكنه ردع روسيا في الحروب التقليدية، لكن هذه الاستراتيجية لن تجعل روسيا تتراجع، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

تقول المجلة ، في تقرير لها نشر أمس الاثنين، إن صانعي القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية يخططون لاستخدام القنابل النووية التكتيكية لجعل روسيا تعيد حساباتها فيما يتعلق بالمواجهات التقليدية، التي يمكن أن تحدث بينها وبين حلفاء أمريكا.

وأضافت: "ربما يسعى الأمريكان لاستخدام هذا التكتيك للتأثير على العقيدة النووية الروسية، لكن هذه الخطة لن تكون ذات قيمة بالنسبة للروس، خاصة عندما تشعر الحكومة الروسية أنها في مواجهة خطر كبير".

وتابعت: "ربما تقود خطة أمريكا للتوسع في استخدام القنابل النووية التكتيكية في دعم وجهة النظر الروسية، التي تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض هيمنتها في أية مواجهة تقليدية أو نووية".

وتقول المجلة: "يخشى الأمريكان من أن تقدم روسيا على استخدام الأسلحة النووية في أية حرب تقليدية لحسم الأمور بالطريقة المناسبة لها، كما يزعمون أن عدم وضع خطة لاستخدام القنابل النووية التكتيكية ضد روسيا ربما يجعل الروس يقومون بمزيد من التصعيد ضد حلفائها في أوروبا".

Here's Why U.S. Tactical Nukes Are a Bad Idea. | The National Interest https://t.co/FJvUX0mOV7 — ❌Joe FreedomLover❌🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JoeFreedomLove) December 11, 2018

وتمنح أمريكا 5 دول غير نووية هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، وتركيا، قنابل نووية تكتيكية طراز "بي 61"، وفقا لموقع "جلوبال ريسيرش الكندي".

With Moscow saying that U.S. proposals in its new Nuclear Posture Review to develop “tactical” nukes are “confrontational” and “anti-Russian,” we republish a 2016 article by Robert Parry. https://t.co/w1KdI65RJd — Consortium News (@Consortiumnews) February 4, 2018

وكانت بيانات خاصة بالأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا يرجع تاريخها لعام 2014 تظهر أن عدد القنابل النووية الأمريكية في تلك الدول هو 180 قنبلة نووية طراز "بي 61 إس" التكتيكية، وأن عدد مواقع التخزين الخاصة بتلك القنابل يصل إلى 87 موقعا بالقرب من القواعد العسكرية التي تستخدمها ومنها قاعدتين عسكريتين في إيطاليا.

The United States “could (end) up fighting a proxy war against Turkey, a NATO ally that holds dozens of US tactical nuclear weapons”



Analysts question security of U.S. nukes in Turkey | https://t.co/kxQvU33X7O — Ahval (@ahval_en) January 23, 2018

وبينما يوجد في إيطاليا 50 قنبلة نووية فإن تركيا تمتلك ذات الرقم من القنابل النووية التي حصلت عليها من أمريكا، في حين يوجد في كل دولة من الدول الأربع الأخرى 20 قنبلة نووية.