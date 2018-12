"سو-57" أول مقاتلة في العالم تطلق صواريخ بالستية

واسترعى هذا الإعلان انتباه خبراء التصنيع العسكري في العالم.

ورأى الخبراء أن ذلك يمنح إمكانيات تفوقية لمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وكشفت مجلة أمريكية أنه يمكن أن تكون الصواريخ الجديدة مختبئة داخل جسم الطائرة.

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن الجمع بين إمكانيات الصاروخ فرط الصوتي الذي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت وإمكانيات تكنولوجيا الإخفاء التي تعتمد عليها طائرة "سو-57" يمنح الطائرة مزايا تفوقية كبيرة.

وتم إعلان إمكانية تزويد مقاتلة "سو-57" بصاروخ "إكس-47إم2" المعروف باسم "كينجال" (هذه الكلمة الروسية تعني الخنجر).

ويُعتقد أن مقاتلة "سوخوي 57" تحصل على صاروخ مصغر من طراز "إكس-47إم2".

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation

إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا