مقاتلة "ميغ-35" تقلع عموديا وتهبط بدقة عالية (فيديو)

إذ نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات إقلاع مقاتلة "ميغ-35" باستخدام الحارق الخلفي، في وضع شبه عمودي.

وتظهر المقاتلة في الفيديو، لحظة الإقلاع، حيث تصعد بحدة وتقوم بحركة منعطفة.

كما عرضت القناة فيديو هبوط مقاتلتي "ميغ-35" بدقة عالية، فقد هبطت إحدى المقاتلتين على المدرج، بينما قامت الثانية بمحاكاة الهبوط ومرت فوق المقاتلة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن "ميغ-35" مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع. وتعتبر تحديثا "ميغ-29كا/كا أو بي" و"ميغ-29إم/إم2". وقد تم اختبار الطائرة وعرضها في كانون الثاني/يناير من عام 2017. وتم الانتهاء من الاختبارات المصنعية في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته. وتم التوقيع على عقد تسليم الدفعة الأولى، المؤلفة من 6 مقاتلات خلال منتدى "الجيش-2018"، يوم 22 آب/أغسطس.