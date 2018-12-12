السلاح المائي الخارق... ما الذي يجعل "بوسيدون" منظومة منيعة (فيديو)

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لقناة "زفيزدا" إن ميزة منظومة "بوسيدون" الرئيسية تكمن في خصائصه التقنية.

وأضاف ليونكوف: "ميزة منظومة "بوسيدون" تكمن في الخصائص التقنية. أولا، أنها تعمل بالطاقة النووية، ما يسمح للجهاز بقطع مسافة غير محددة من الأميال البحرية. كما أنها تتنقل على عمق كيلومتر، وفي هذا العمق، تعجز الغواصات الأمريكية عن اكتشافها".

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة المحيطية متعددة الأغراض "بوسيدون" تعتبر نوعا جديدا من الأسلحة البحرية وقد صنعت باستخدام تكنولوجيا المركبات المسيرة. وتساعد محطة الطاقة النووية على قطع مسافات عابرة القارات على عمق كيلومتر واحد وبسرعة تتراوح ما بين 110-130 كم/الساعة.

وقد تم الإعلان عن هذا المنظومة للمرة الأولى من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 1 آذار/مارس من عام 2018.