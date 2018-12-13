مجلة أمريكية: "سلاح خارق" بأيدي القوات الخاصة الروسية

تسلمت القوات الخاصة الروسية، منذ فترة، دفعة من بندقية حديثة من نوع "شاك 12" التي وصفها الخبراء الأمريكيون بأنها سلاح خارق لا مثيل له في العالم.

© Sputnik . Igor Zarembo من فيتنام إلى حلب...أشهر عمليات القوات الخاصة الروسية

وذكرت مجلة " The National Interest " الأمريكية أن القوات الخاصة الروسية تسلمت رشاشات حديثة من نوع "شاك 12" بعد طلبات خاصة من قبل المخابرات الروسية للحصول على هذا السلاح.

وأشارت المجلة أن الرشاش الحديث يتميز بقوة نارية هائلة ما يجعله سلاحا خارقا ولا مثيل له في العالم.

وعن الرشاش الخارق، فهو نموذج لسلاح هجومي عالي المستوى سيزيد من أداء القوات الخاصة الروسية من خلال القوة النارية الفعالة القادرة على خرق الدروع الواقية والخوذ العسكرية المقاومة للرصاص.