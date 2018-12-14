روسيا تطور أول طائرة هجومية دون طيار

تم إنشاء أول طائرة خفيفة دون طيار "كارنيفورا" في روسيا، والتي يمكن أن تعترض طائرات درون أخرى وتستخدم قنابل شديدة الانفجار، وتخضع حاليا لاختبارات الطيران، وفقًا للشركة المصنعة "ميكيران".

وقالت الشركة المصنعة: "هذه الطائرة الخفيفة قادرة على الإقلاع من منصات غير مهيأة وتحلق حوالي 10-15 ساعة وتستجيب للتهديدات، على سبيل المثال نقاط الهاون. هذه أول نسخة من هذه الطائرة".

Sputnik روسيا تطور طائرة شبحية بدون طيار

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة سميت "كارنيفورا" من اللاتينية Carnivora (آكلة اللحوم).

ووفقاً للمطورين، فإن الطائرة من دون طيار مزودة بشبكات لاعتراض الطائرات غير المأهولة، ولها عدة أنواع من القنابل شديدة الانفجار ومعدات استطلاع. وأضافت الشركة أن النموذج الأولي للطائرة يمر باختبارات المصنع للطيران.

وذكرت في وقت سابق أن روسيا إنشاء طورت جهاز إلكتروني يمكن أن يشوش على إشارة أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وصمم الجهاز من أجل تركيبه على الطائرات غير المأهولة.