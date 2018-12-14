الصاروخ الروسي الجديد شوكة في حلق وزارة الخارجية الأمريكية

الشكوى الأمريكية الرئيسية حول "عدم الامتثال" لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى في الاختبارات الأرضية لقذائف Novator 9M729 الروسية الجديدة. حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن واشنطن أمهلت موسكو 60 يوما للامتثال لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وإلا فإن الولايات المتحدة ستبدأ إجراءات الانسحاب من المعاهدة الموقعة عام 1987.

وأشار بومبيو إلى أن روسيا "طورت كتائب عديدة من صواريخ إس إس سي-8"، وذلك بالإشارة إلى صواريخ متوسطة المدى عابرة للقارات وتحمل اسم "نوفاتور 9 أم 729".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv صاروخ روسي يحبط نوايا أمريكا

وتحدث الخبير العسكري يوري كنوتوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الاتحادية، عن سبب الاهتمام الوثيق للولايات المتحدة بالتجربة القانونية للصاروخ الروسي.

وقال الخبير: "نوفاتور شوكة في حلق وزارة الخارجية الأمريكية. لأنه هو "الحجة الوحيدة" لتوجيه اتهام ضد موسكو في هذا المجال". وفي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة شكوى أخرى ضد روسيا غير تجربة "نوفاتور" لأنه في الحقيقة لا يوجد أي انتهاك من قبل موسكو للمعاهدة".

كما أشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم هذه المناورة الخادعة، لتحاول ليس فقط إجبار روسيا على الموافقة على تدمير الصواريخ المسموح بها في معاهدة الحد من الأسلحة، ولكن أيضا للوصول أخيرا إلى منشآت عسكرية روسية سرية: "سيتعين علينا السماح للمفتشين الأمريكيين بتفتيش المنشآت السرية والمؤسسات التي يتم إنتاج الصواريخ فيها، وكذلك الوحدات العسكرية في المناطق التي توجد فيها هذه المنظومات".

وبالتالي، يمكن أن نرى أن الولايات المتحدة قررت أن تشكي الشوكة التي في حلقها، ليس فقط للحد بشكل غير قانوني من إمكانيات أسلحة روسيا، ولكن أيضًا للحصول على فرصة لتنفيذ "عملية استطلاع قوية" فيما يتعلق بالإمكانيات الدفاعية الروسية وكشف الأسرار الجديدة لروسيا.