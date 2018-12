طائرات "سو-25" تضرب أهداف "العدو" في قرغيزستان

وجاء في بيان المنطقة العسكرية: "نفذ طيارو "سو-25" أكثر من 30 طلعة وأجرت مناورات بهلوانية معقدة من أجل ضرب أهداف أرضية والابتعاد عن ضربات رد "العدو الافتراضي". واستخدمت الطواقم حوالي 30 صاروخا غير موجها في حقل التدريب الجبلي إيديلفييس. وكانت سرعة الطيران من 700 إلى 750 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع من 250 إلى 2500 متر".

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation