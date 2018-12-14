طائرات "سو-25" تضرب أهداف "العدو" في قرغيزستان

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية في روسيا أن طواقم الطائرات الهجومية "سو-25" من قاعدة "كامت" الجوية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الموجودة في قرغيزستان، أجرت رحلات تدريبية في جبال وسط آسيا.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية: "نفذ طيارو "سو-25" أكثر من 30 طلعة وأجرت مناورات بهلوانية معقدة من أجل ضرب أهداف أرضية والابتعاد عن ضربات رد "العدو الافتراضي". واستخدمت الطواقم حوالي 30 صاروخا غير موجها في حقل التدريب الجبلي إيديلفييس. وكانت سرعة الطيران من 700 إلى 750 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع من 250 إلى 2500 متر".

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شارك أكثر من 50 من أطقم الطيران والفنيين في تنفيذ مهام الرحلات الجوية، وشارك فيها أكثر من 10 وحدات من المعدات، حسب المنطقة العسكرية المركزية.

تعد قاعدة كانت الجوية الروسية المشتركة جزءًا من قوة الانتشار السريع الجماعية وتشارك في ضمان أمن المجال الجوي لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. تحتوي القاعدة الجوية على طائرات هجوم من طراز "سو-25" ومروحيات من طراز "مي-8".