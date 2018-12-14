موعد إنتاج أول مركبة مدرعة "تيغير-2"

سيتم تجميع النموذج الأولي للمركبة المدرعة من الجيل الجديد في ربيع عام 2019.

قالت شركة "الصناعة العسكرية" التي تطور هذه المركبة لقناة "زفيزدا" الروسية إن النموذج الأولي للمدرعة من الجيل الجديد "تيغر-2" سيطلق في ربيع عام 2019".

© Sputnik . Anton Vergun الخصائص التقنية للمدرعة الروسية الجديدة "تيغر-2"

وأضافت الشركة: "سنطلقها في الربيع إذا لم تقم وزارة الدفاع بإجراء أي تغييرات إضافية".

وكان قد أعلن المدير العام لـ"شركة الصناعة العسكرية" ألكسندر كراسوفيتسكي لقناة "زفيزدا" الروسية في وقت سابق بأن المركبة المدرعة "تيغر-2" ستحصل على ردع قوي ووحدات جديدة.

وقال المدير العام: "ستكون لها حمولة مختلفة، محمية بشكل جيد من الألغام. وقمنا بتصنيع نموذج أولي ل"تيغر-2" بشكل استباقي. لقد أنشأنا بدن المركبة، وصنعنا دروع متباعدة. ولقد أطلقت النار على هذه المركبة من على بعد 30 متر من قناصة "سي في دي" برصاصة معززة بالحرارة. ولم تتضرر المركبة. لقد ركبنا محرك سعته 6.7 لتر وعلبة سرعة أوتوماتيكية".