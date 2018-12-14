لماذا رافقت طائرات "سو-30" الفنزويلية قاذفات "تو-160" الروسية

ويرى الخبراء أن "البجعات البيضاء" تحت ستار الطيران العسكري البوليفاري تتمكن في حال حدوث صراع من ضرب جميع الأهداف على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بالصواريخ المجنحة.

© Sputnik . The Russian Defense Ministry الخارجية الروسية: إرسال القاذفات الروسية "تو-160" إلى فنزويلا لا ينتهك اتفاق حظر الأسلحة النووية

وقد تم اختيار مقاتلات "سو-30إم كا2" للتغطية، إذ أن طائرات "إف-16أ" الفنزويلية تتخلف عنها من حيث الخصائص التكتيكية والتقنية.

وتتمكن هذه المقاتلة من حمل 12 ذخيرة على نقاط التعليق الخارجي، وهذا العدد يزيد على قدرة أي مقاتلة أمريكية تتواجد في الخدمة في الوقت الحالي، حسبما أفادت "ميليتاري ووتش".

كما أن مدى صواريخ "آر-77" و"آر-27أي آر"، المستخدمة في "سو-30"، يصل إلى 110 و130 كم، في حين أن الصاروخ الأمريكي "أ أي إم-120إس" يصل إلى 105 كم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن طياري البلدين تبادلوا خبرات العمليات المشتركة ودرسوا مصطلحات تبادل المعلومات الراديوية وأجروا طلعات جوية فوق مياه البحر الكاريبي.

واستمرت المناورات حوالي 10 ساعات. وأكدت الوزارة أن "تو-160" حلقت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.