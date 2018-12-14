الدفاع الروسية ترد على مقارنة "تو-160" بمعروضات المتاحف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الوزارة تعتبر أن تصريحات السفير الأمريكي لدى كولومبيا كيفين ويتاكر عن طائرات "تو-160" تدل على قلة خبرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الدفاع الروسية لم تفاجأ بتصريحات الهواة، التي صدرت عن ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية حول القاذفات الاستراتيجية "تو-160"، على خلفية صمت الخبراء المحترفين من البنتاغون.

وأكد أن الولايات المتحدة ودول حلف الناتو الأخرى لا تملك نظائر لقاذفة "تو-160".

وأضاف كوناشينكوف أن مزايا القاذفة ازدادت بعد بدء الإنتاج التسلسلي للنموذج المحدث "تو-160إم2".

ووفقا لأقوال كوناشينكوف إن بالإمكان مقارنة "تو-160" بمعروضات المتاحف، فقط للإعجاب بهذه التحفة الهندسية الروسية في مجال بناء الطائرات.

وقد توجهت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" وطائرة نقل عسكرية من طراز "أن-124" وطائرة النقل الحربية الثقيلة "إيل-62" إلى فنزويلا، في وقت سابق، بدعوة من السلطات المحلية.