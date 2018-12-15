القاذفات الروسية تحلق 10 ساعات فوق البحر الكاريبي (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية على اليوتيوب فيديو لتحليق القاذفات الاستراتيجية "تو-160"، التي أرسلت إلى فنزويلا، فوق البحر الكاريبي، وأمضى الطيارون ما يقرب من عشر ساعات في السماء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "عملت حاملات الصواريخ في بعض مراحل الرحلة مع مقاتلات "سو-30" و"إف-16" من الطيران العسكري البوليفاري الوطني. وتدرب الطيارون على التعاون أثناء تنفيذ مهام الرحلات الجوية".

وتم إرسال قاذفتين "تو-160" وطائرة نقل كبيرة "أ إن-124" وطائرة "إيل-62" إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وغادرت في 14 ديسمبر/كانون الأول وعادت إلى قاعدتها.

يشار إلى أن "تو-160" قاذفة استراتيجية أسرع من الصوت وهي أكبر وأقوى وأثقل طائرة قتالية من نوعها في العالم.