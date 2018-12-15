تدريب مصري أردني يكشف عن أسلحة موثوق بها

كشف التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4" عن وجود صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات في حوزة الجيش الأردني.

وحصلت المملكة الهاشمية على حوالي 200 قاذف لصواريخ "كورنيت" وألفي صاروخ، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

ورُصدت مدافع "زي إس أو-23-4 شيلكا" الذاتية الحركة المضادة للطائرات أيضا في حوزة الوحدات التي نفذت التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4".

وتشير معطيات الخبير العسكري يوري ليامين إلى امتلاك القوات البرية الأردنية لحوالي 40 مدفع شيلكا التي تستخدم لحماية دبابات الجيش الأردني وآلياته الأخرى من الهجوم الجوي.

​يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تعتبر من الوسائط الرئيسية لحراسة سماء الأردن.

ويقول الخبير إن الأردن استورد منظومات صواريخ "أوسا" و"ستريلا 10" وصواريخ "ستريلا-2إم" و"ستريلا-3" و"إيغلا إس" المحمولة على الكتف من روسيا.