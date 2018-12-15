تدريب مصري أردني يكشف عن أسلحة موثوق بها

وحصلت المملكة الهاشمية على حوالي 200 قاذف لصواريخ "كورنيت" وألفي صاروخ، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.
ورُصدت مدافع "زي إس أو-23-4 شيلكا" الذاتية الحركة المضادة للطائرات أيضا في حوزة الوحدات التي نفذت التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4".
وتشير معطيات الخبير العسكري يوري ليامين إلى امتلاك القوات البرية الأردنية لحوالي 40 مدفع شيلكا التي تستخدم لحماية دبابات الجيش الأردني وآلياته الأخرى من الهجوم الجوي.
Lastly 9M133 Kornet/AT-14 Spriggan fired from a vehicle platform (unclear which) pic.twitter.com/XO7AqOs3nJ— Oded Berkowitz (@Oded121351) December 11, 2018
يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تعتبر من الوسائط الرئيسية لحراسة سماء الأردن.
ويقول الخبير إن الأردن استورد منظومات صواريخ "أوسا" و"ستريلا 10" وصواريخ "ستريلا-2إم" و"ستريلا-3" و"إيغلا إس" المحمولة على الكتف من روسيا.
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