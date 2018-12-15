"الأدميرال غريغوروفيتش" ومنظومة "بال" تجريان مناورات في البحر الأسود

أعلن رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود أليكسي روليف أن طاقم فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" والمنظومات الساحلية المضادة للسفن "بال" أجرت مناورات أثناء التدريب القتالي لأسطول البحر الأسود، تم خلالها إجراء معركة تدريبية وإطلاق صواريخ إلكترونية.

وقال روليف إنه وفقا لخطة التدريب، فإن كتائب منظومة "بال" يجب أن تعثر على سفينة "العدو" وضربها، وأما منظومات الدفاع على الفرقاطة يجب أن تصد الهجوم الصاروخي للمنظومة الساحلية وتطلق

صواريخ للرد وتدمير مواقع "بال".

وأضاف روليف أن المعركة التدريبية تمت بتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الإلكترونية.

ووفقا له، فإن أفراد الفرقاطة صدوا ضربات صواريخ المنظومات الصاروخية الساحلية، والصواريخ التي أطلقت ردا على هجوم "بال" دمرت منظومة "بانتسير"، التي كانت تغطي أنظمة الصواريخ المضادة للسفن.

وأشار رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود إلى أن التدريبات أظهرت قدرة السفن والمنظومات الساحلية على القيام بالدفاع الفعال، في ظروف استخدام أنواع الأسلحة الحديثة من قبل "العدو".