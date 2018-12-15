طاقم هذا المدفع لا يعيش إلا خلال دقائق معدودة

إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية تظل تحتفظ بمدافع "إم تي-12" المعروفة باسم "رابيرا". وقد زجت بها في حرب ضد جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس.

وزودت بعضها بجهاز التنشين الراداري "روتا". ولكن حتى هذا الجهاز المتطور لم يُجدِ لقوات نظام الحكم الأوكراني نفعًا. فقد تمكن مَن يقاومها من الاستيلاء على 4 مدافع من طراز "إم تي-12 إر" قرب بلدة غيورغييفكا.

وأشارت معلومات نُشرت قبل عدة أشهر إلى أنه بدئ بتحديث مدافع "رابيرا".

وكشفت صور ظهرت على شبكة الإنترنت مؤخرا أن التحديث اقتصر على ترقيط "لباس" المدفع وهو ما لا يحصنه ضد مخاطر المعركة العصرية.

© Sputnik . Igor Maslov قبر جنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو

ولا يمكن لهذا المدفع وطاقمه أن "يعيش" إلا خلال بضع دقائق في ميدان القتال حاليًا، حسب موقع "فيستنيك".