مطاردة "البطة" لـ"سو-35" الجديدة (فيديو)

ونشر عبر مواقع الإنترنت فيديو "لمطاردة" "سو-34" التي يظهر فيها النظام الليزري التلفزيوني الجديد ل"سو-35".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير النظام من أجل ضرب الأهداف الأرضية والبحرية ولتصحيح المسار. ولكن يمكن استخدامها أيضا من أجل إجراء معركة جوية والاستطلاع ومرافقة الأهداف.

وتم تصميم "سو-34" (البطة) من أجل الهجوم على أهداف أرضية على أراضي العدو ومواجهة أسلحة الدفاع الجوي. وخصائص المقاتلة والمعدات الحديثة فيها تسمح لها للقتال مع طائرات العدو.

أما "سو-35" فهي طائرة محدثة عن "سو-27"، التي تشبه في خصائصها طائرات من الجيل الخامس. وهي مجهزة بأحدث المعدات وبنظام حرب إلكترونية قوي وترسانة كبيرة.