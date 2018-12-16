البحرية الأوكرانية تنتج سفنا عسكرية دون صواريخ

كشف مصمم عسكري أوكراني أن السفن الأوكرانية التي يتم تصنيعها محليا في الأونة الأخيرة تفتقد إلى الصواريخ المخصصة بها والتي تصنع خصيصا لهذا النوع من السفن.

وتكلم المصمم الأوكراني، سيرغي بيلازوبينكو خلال مقابلة مع القناة "الخامسة" الأوكرانية عن أبرز ما تفتقد له السفن الأوكرانية "غريوزا-أم".

وقال بيلازوبينكو: "للأسف لم يتم تثبيت الصواريخ الموجهة على السفن "غريوزا-أم" وهذه مشكلة كبيرة بالفعل، لقد رأينا في صور المشروع كيف وضعت هذه الصواريخ وثبتت على السفن ودورها في المواجهة وضرب الأهداف المعادية".

وأضاف بيلازوبينكو "السبب الرئيس لعدم تثبيت الصواريخ هو عدم وجودها عند أوكرانيا".

واعتبر المصمم الأوكراني أن هذه المشكلة ستؤثر على قوة البحرية الأوكرانية خصوصا مع افتقاد هذه الصواريخ المخصصة، وبالتالي استعمال صواريخ أخرى غير محتمل لأنها لن تكون فعالة.