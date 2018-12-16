الجيش الروسي يطور 56 سلاحا جديدا خلال عام 2018

قدم نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، تقريرا عن تطورات القوات المسلحة الروسية خلال العام الماضي.

وقال بولغاكوف على الهواء مباشرة خلال مقابلة مع "روسيا 24"، إن القوات المسلحة الروسية اعتمدت 56 نوعا جديدا من المعدات وهذا بعد إجراء اختبارات، وبالإجمال تلقت القوات المسلحة خمسة آلاف وحدة من المعدات الجديدة.

وأوضح نائب وزير الدفاع: تم اعتماد 35 نوعا جديدا من الأسلحة هذا العام، وأكملت الاختبارات على 21 سلاح آخر يوم الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأول، فهذا يعني أنه تم إضافة 21 عينة من المعدات العسكرية.

وأشار اللواء أن جنود الجيش الروسي تلقوا أكثر من 8 ملايين قطعة من الزي الرسمي، بالإضافة إلى ذلك، تلقى الجيش أكثر من 700 ألف طن من المواد الغذائية و2.5 مليون طن من الوقود.

ولاحظ بولغاكوف أن درجة صلاحية المعدات في القوات المسلحة الروسية تبلغ 94 %.

وفي سياق آخر أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سابقا، ملحقين عسكريين أجانب، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، بأن روسيا ترفع إمكانيات قواتها النووية.