اختبارات الطيران لصاروخ "سارمات" تبدأ في المستقبل القريب

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف أن اختبارات الطيران للصاروخ البالستي العابر للقارات "إر إس 28" (سارمات) ستبدأ في المستقبل القريب.

وقال في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا" إنه في الوقت الحاضر يجري العمل على إنشاء بنية تحتية من أجل الاختبار. وإذا اجتاز الاختبارات بنجاح فإنه سيبدأ الإنتاج المتسلسل له.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation فيديو لاختبار أحدث صاروخ باليستي روسي "سارمات"

وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات رمي ​​الصاروخ الاستراتيجي الجديد قد اكتملت بنجاح. وطوّر الخبراء تكنولوجيا التحضير للإطلاق، واختبرت منصة الإطلاق.

وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية إن إعادة تسليح القوات بصواريخ سارمات ستبدأ في عام 2021 من فوج تقسيم أجورسكي في إقليم كراسنويارسك. وفي الوقت الحاضر، يتم تسليح هذا الفوج بنظام الصواريخ "فويفودا".

سارمات إر إس-28- هو نظام الصواريخ الاستراتيجية. إنه ينتمي إلى الجيل الخامس. يحمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات ثقيلا. ويتم تطويره كبديل لمنظومة إر-36أم2 "فويفودا".