إنشاء حوض لبناء السفن في طرطوس السورية

صرح نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، اليوم الاثنين 17 كانون الأول/ديسبمر، أنه من المقرر إقامة حوض لبناء السفن في ميناء طرطوس السوري.

وقال إيفانوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "لدينا مشروع مشترك لإقامة ورشة أو حوض لبناء السفن بالتعاون في طرطوس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مباشرة من أجل التمكن من إصلاح السفن المختلفة".

© AFP 2018 / JOSEPH EID وزير النقل السوري: نبحث مع روسيا توسيع مرفأ طرطوس وإقامة مطارات جديدة

ووفقا لأقوال نائب وزير الدفاع فإن الحديث يدور حول إنشاء البنية التحتية، مع جميع الآلات اللازمة.

وأشار إلى أن أعمال التصميم جارية وفريق الاستطلاع وصل إلى موقع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن مركزا لوجستيا تابعا للبحرية الروسية يوجد في طرطوس. ويستخدم من قبل الوحدات الدائمة، المتواجدة في البحر المتوسط.

ووفقا للاتفاقية الروسية السورية حول طرطوس، حيث ستتمركز نحو 11 سفينة، بما في ذلك السفن، المزودة بمحطة للطاقة النووية.