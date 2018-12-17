"بانتسير-إس1" وفرت غطاء للقوات السورية من هجمات الطائرات دون طيار

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحفيين بعد رحلة إلى سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز "بانتسير-إس1" دمرت عددا كبيرا من الطائرات من دون طيار والصواريخ في سوريا، ووفرت غطاء للقوات السورية من مثل هذه الهجمات.

وقال بوريسوف إن "بطاريات منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس" دمرت عددا كبيرا من المركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ، ووفرت غطاء للقوات والمعدات العسكرية السورية من هجماتهم".

© Sputnik . Ilya Pitalev الانتهاء من اختبارات صاروخ "بانتسير" الجديد خلال شهر

كما أشار بوريسوف إلى أن مجموعة الدفاع الجوي المنشأة في سوريا تسيطر على الوضع الجوي على كامل أراضي البلد. وقال نائب رئيس الوزراء: "بعد بدء كتيبة واحدة فقط من منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-300بي4" بالمناوبة القتالية، لوحظ انخفاض كبير في كثافة الرحلات الجوية لقوات التحالف في شمال شرق سوريا".

كما أخبر بوريسوف، في وقت سابق، عن استخدام "إسكندر-إم" في سوريا، وأن المنظومة أثبتت فعاليتها.

وشدد نائب رئيس الوزراء أيضا على أن كثافة العمليات العسكرية لمجموعة الطيران الروسية وصلت إلى 100 طلعة يوميا.

وزار بوريسوف سوريا، في 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول، والتقى هناك بالرئيس السوري، بشار الأسد. وبحث معه قضايا سياسية، ومساهمة روسيا في التخلص من آثار الحرب في البلاد، واستعادة الحياة السلمية، والتعاون في مجالات الصناعة والطب والطاقة ومجالات أخرى عديدة".