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12:21 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أسطول بحر البلطيق

    سفينة صاروخية جديدة تدخل خدمة أسطول بحر البلطيق

    © Sputnik . Igor Zarembo
    رصد عسكري
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    السفينة من مشروع 22800 مسلحة بالصواريخ المجنحة "كاليبر".

    أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق أن السفينة الصاروخية الصغيرة من مشروع 22800 "ميتيشي" دخلت خدمة لأسطول بحر البلطيق.

    غراتشونوك
    © Sputnik . Oleg Smyslov
    أسطول المحيط الهادئ يتسلم سفينة "غراتشونوك"

    قالت الخدمة: "تم تسليم السفينة الصاروخية الصغيرة الأحدث من مشروع 22800 إلى الأسطول العسكري البحري".

    وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بأمر من القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال فلاديمير كوروليف، تم ضم السفينة "ميتيشي" إلى القوة القتالية لأسطول بحر البلطيق.

    وأقيم حفل رفع علم القديس أندرو في حوض بناء السفن "بيلا".

    "ميتيش" هي السفينة الرائدة في المشروع 22800 ، وهي مسلحة بمجمع صاروخ كروز "كاليبر". و يتم بناء سفن الصواريخ الصغيرة من المشروع 22800 وفقا لبرنامج الدولة لبناء السفن العسكرية من أجل تحديث سلاح البحرية وحاملات الأسلحة عالية الدقة.

    واستخدمت أثناء بناء "ميتيشي"، أحدث التقنيات المحلية، والتي ستسمح للسفينة بالعمل بفعالية كجزء من الأساطيل، الشمالية والجنوبية.

    ومن المقرر بناء 18 سفينة من هذا المشروع للبحرية الروسية.

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, بحر البلطيق, روسيا
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