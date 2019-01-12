الولايات المتحدة تجري استطلاعا بالقرب من شبه جزيرة القرم

ووفقا للموقع، اقلعت طائرة غلوبال هوك، في صباح يوم الجمعة، من قاعدة جوية في إيطاليا، وحلقت فوق المجال الجوي لليونان وبلغاريا ورومانيا، ثم أجرت استطلاعا على خط ترسيم الحدود في دونباس.

وبعد ساعات قليلة، بدأت الطائرة بدون طيار تحلق حول ساحل البحر الأسود.

كما توجهت طائرة الاستطلاع الأمريكية بوينغ RC-135V إلى الحدود الروسية، حسبما ذكر الموقع. ودرست المجال الجوي قبالة ساحل البحر الأسود، واقترب من الساحل بالقرب من نوفوروسيسك، ثم عادت إلى قاعدتها.

في الآونة الأخيرة، ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار بالقرب من الحدود الروسية. على وجه الخصوص، ترصد في كل من منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

وقد دعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا وتكرارا إلى التخلي عن مثل هذه العمليات، لكن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت.