فيديو يظهر صد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على محيط دمشق

وصرح مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل قامت بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

ولم تتأثر حركة مطار دمشق الدولي بالهجوم.