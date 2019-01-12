لأول مرة... الجيش الجزائري يختبر منظومة "كورنيت" الروسية بنجاح (فيديو)

اختبر الجنود الجزائريون خلال تمرين "فولكان —2019 "، الذي جرى مؤخرا، لأول مرة، نظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز "كورنيت-إي إم"، الذي أنتج في روسيا.

ووفقا للجيش الشعبي الوطني الجزائري، أثبتت المنظومة فعاليتها في تدمير الأهداف المدرعة والجوية والطائرات بدون طيار.

وعلق الخبير العسكري أوليغ بونومارينكو في مقابلة مع موقع "سلوفا إي ديلو" على هذا.

وقال الخبير العسكري: "المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات الأن عبارة عن سلاح مشاة موجه.

تستخدم "كورنيت إي إم" أيضا من أجل أهداف جوية وفيها وحدات قتالية متعددة. يوجد رأس حربي متخصص بالعمل ضد المدرعات. يستخدم ضد معدات التشكيلات غير الشرعية. وقد تكون معدات مستولى عليها أو الشهيرة "السيارات الانتحارية".

هناك أيضا رأس حربي حراري شامل. يمكنه العمل ضد المباني ونقاط إطلاق النار. يمكننا القول أن "كورنيت-إي إم" هو سلاح متعدد الاستخدامات، وهو فعال ضد كل من الجيوش التقليدية وضد الجماعات الإرهابية".