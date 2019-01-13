طائرات هجوم جديدة... اليابان تخوض حرب إلكترونية ضد روسيا والصين

ذكرت الصحيفة اليابانية، يوميوري، اليوم الأحد، 13 يناير/كانون الثاني، أن اليابان قررت تطوير طائراتها للهجوم الحربي الإلكتروني، تعطل نظام الرادار وأنظمة اتصالات العدو.

© AFP 2018 / Toshifumi Kitamura اليابان تبني أول حاملة طائرات وتشتري 18 مقاتلة

وسيتم تجهيز طائرات النقل وطائرات الدورية للقوات الجوية والبحرية اليابانية بمعدات خاصة تستخدم في الحرب الإلكترونية، حسب الصحيفة

وستصدر الطائرات الهجومية الأولى من هذا النوع، عام 2027.

يشار إلى أن اليابان تملك معدات الحرب الإلكترونية، إلا أنها ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تعطيل أنظمة توجيه الصواريخ الباليستية التي أطلقها العدو.

والآن تريد طوكيو تطوير أنظمة هجوم، من أجل تعطيل أنظمة اتصالات أسطول العدو، وكذلك تعطيل الرادارات.

وبالأخص يتم تصميم أنظمة الهجوم الإلكترونية لمواجهة روسيا والصين.

يذكر أن الحكومة اليابانية اعتمدت برنامجا جديدا، 18 ديسمبر/كانون الأول، لتعزيز الدفاع الوطني مدته 10 سنوات، وتقدر تكلفته بـ 238 مليار دولار.

ويدخل ضمن النفقات، إنشاء أول حاملة طائرات في البلاد وشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35B.