الصين تصنع نسخة المقاتلة "إف-35"

صممت الصين مقاتلة جديدة من الجيل الخامس من طراز "شنيانغ جي-31" وهي نسخة من المقاتلة الأمريكية "إف-35 لايتينغ".

ويشك الخبراء في قدرة صناعة الطيران الصينية على تكرار تقنية التخفي، بسبب تخلفها في المواد وتقنيات المعالجة الدقيقة، ولكن ذلك، برأيهم لم يكن مطلوبا، إذ أن الغرض من "جي-31" أن تصبح أقل تعقيدا، ولكن مشابهة في المظهر وأرخص من "إف-35"، من أجل بيعها إلى البلدان، العاجزة عن شراء الطائرات الأمريكية وتحمل تكاليفها، لأسباب مالية أو سياسية.

وذكرت صحيفة " Popular Mechanics " أن الولايات المتحدة أدانت مواطنا أمريكيا من أصول صينية بتهمة التجسس. فقد ساعد مجموعة من قراصنة الحاسوب الصينيين على اختراق خوادم "لوكهيد مارتن" وسرقوا كمية كبيرة من المعلومات السرية عن الطائرة " إف-35 ". وتمكن الصينيون من صنع "شنيانغ" المشابهة لـ"إف-35"، والفرق الوحيد بينهما في وجود محركين، بدلا من محرك واحد.

وكانت الصين قد صنعت مقاتلتها الأولى من الجيل الخامس "تشنغدو جي-20"، مع فارق وحيد، هو استخدام عدة طائرات كنماذج أولية للمقاتلة، هي "إف-22" و"إف-35"، إضافة إلى السوفييتية "ميغ-1.44".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تأخذ الطائرات الصينية الجديدة على محمل الجد. ويرى الخبراء أن "جي-20" ستستخدم كقاذفة للصواريخ من طراز "جو-جو".